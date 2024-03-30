Песков о словах Зеленского про переговоры: границы РФ с начала СВО изменились

Global Look Press/Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency Геополитическая реальность с момента начала спецоперации поменялась, границы РФ и Украины изменились, и всем придется считаться с тем, что у России появились четыре новых субъекта, сказал РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.