60 предпринимателей из Крыма прошли тренинг по увеличению продаж в Центре «Мой бизнес»

Тренинг прошёл в двух крымских городах – Симферополе и Ялте. Участниками мероприятий стали более 60 предпринимателей, занятых в разных сферах деятельности – гостиничное дело, управление компьютерным оборудованием, бухгалтерские услуги, стоматология, автошколы, образовательные услуги, пчеловодство, рестораны и кафе, консультирование по коммерческой деятельности, фотокопирование.