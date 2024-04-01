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Крымское информационное агентство

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Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Эта скотина ещё и пенсию получает .В Крыму задержали...
  • Маша Глага
    У нас закон только для нас ? Урода на рудники.В Крыму задержали...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Какой штраф? 20 лет лагерей за уралом лес пусть валит и хвалит усраину.В Крыму задержали...

60 предпринимателей из Крыма прошли тренинг по увеличению продаж в Центре «Мой бизнес»

60 предпринимателей из Крыма прошли тренинг по увеличению продаж в Центре «Мой бизнес»

Тренинг прошёл в двух крымских городах – Симферополе и Ялте. Участниками мероприятий стали более 60 предпринимателей, занятых в разных сферах деятельности – гостиничное дело, управление компьютерным оборудованием, бухгалтерские услуги, стоматология, автошколы, образовательные услуги, пчеловодство, рестораны и кафе, консультирование по коммерческой деятельности, фотокопирование.

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