Закон, порядок, государство

775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    сволочной камуноидный сайт ,переврав статью, пытается поднять волну истерик тупого пиплаРоссияне начали м...
  • Валерий Ворожищев
    Льготы говорите? Какие центры досуга, когда медицина стерилизует стариков? Старикам нужна материальная помощь для под...Теперь бесплатно:...
  • Андрей Тихонов
    Получается, понаехавшие чурки ещё бабла больше получат?По 10 000 рублей ...

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу вручили награды победителям и призеру Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В рамках заседания коллегии в Главном управлении МВД России по Кемеровской области – Кузбассу прошла церемония награждения ребят, чьи работы были признаны одними из лучших на Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх