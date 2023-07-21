В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу вручили награды победителям и призеру Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В рамках заседания коллегии в Главном управлении МВД России по Кемеровской области – Кузбассу прошла церемония награждения ребят, чьи работы были признаны одними из лучших на Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
В рамках заседания коллегии в Главном управлении МВД России по Кемеровской области – Кузбассу прошла церемония награждения ребят, чьи работы были признаны одними из лучших на Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
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