Никита Кукушкин продал недвижимость и авто в России

Актер Никита Кукушкин*, уехавший из России после начала СВО, избавился от квартиры в Москве на Валдайском проезде (54 «квадрата», около 20 миллионов рублей), переоформив ее на жену, актрису Анну Назарову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии