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Мода и Шоу-бизнес

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Никита Кукушкин продал недвижимость и авто в России

Никита Кукушкин продал недвижимость и авто в России

Актер Никита Кукушкин*, уехавший из России после начала СВО, избавился от квартиры в Москве на Валдайском проезде (54 «квадрата», около 20 миллионов рублей), переоформив ее на жену, актрису Анну Назарову.

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