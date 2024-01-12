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Хуситы назвали удары США и Великобритании по Йемену террористическим варварством

Хуситы назвали удары США и Великобритании по Йемену террористическим варварством

Удары США и Великобритании по Йемену стали террористическим варварством и преднамеренной агрессией. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси.

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