Хуситы назвали удары США и Великобритании по Йемену террористическим варварством

Удары США и Великобритании по Йемену стали террористическим варварством и преднамеренной агрессией. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси.