Флорида проведет собственное расследование стрельбы у гольф-клуба Трампа

REUTERS/Marco Bello Власти штата Флорида, где 15 сентября произошло предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональд Трампа возле гольф-клуба, проведут собственное расследование, сообщил губернатор штата Рон Десантис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии