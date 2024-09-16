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Флорида проведет собственное расследование стрельбы у гольф-клуба Трампа

Флорида проведет собственное расследование стрельбы у гольф-клуба Трампа

REUTERS/Marco Bello Власти штата Флорида, где 15 сентября произошло предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональд Трампа возле гольф-клуба, проведут собственное расследование, сообщил губернатор штата Рон Десантис.

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