Десантный отряд Армии России идёт к Одессе (ВИДЕО)

У южного побережья Крыма замечена большая группа десантных кораблей ВМФ России. Утром 3 марта в Генштабе ВСУ в свою очередь заявили, что десантный отряд Армии России в составе четырёх больших десантных кораблей и трёх ракетных катеров идёт к Одессе.