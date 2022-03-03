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Десантный отряд Армии России идёт к Одессе (ВИДЕО)

Десантный отряд Армии России идёт к Одессе (ВИДЕО)

У южного побережья Крыма замечена большая группа десантных кораблей ВМФ России. Утром 3 марта в Генштабе ВСУ в свою очередь заявили, что десантный отряд Армии России в составе четырёх больших десантных кораблей и трёх ракетных катеров идёт к Одессе.

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