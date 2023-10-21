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Устал от лакшери жизни? Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов

Устал от лакшери жизни? Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов

Стилист Сергей Зверев рассказал, почему в последнее время все реже появляется на экранах. Недавно вышел в прокат фильм «На Рубле без рубля», в котором он сыграл небольшую роль, а еще выпустил несколько песен, по-прежнему посвящает время благотворительности.

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