Устал от лакшери жизни? Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов

Стилист Сергей Зверев рассказал, почему в последнее время все реже появляется на экранах. Недавно вышел в прокат фильм «На Рубле без рубля», в котором он сыграл небольшую роль, а еще выпустил несколько песен, по-прежнему посвящает время благотворительности.