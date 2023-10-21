Устал от лакшери жизни? Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов

Стилист Сергей Зверев рассказал, почему в последнее время все реже появляется на экранах. Недавно вышел в прокат фильм «На Рубле без рубля», в котором он сыграл небольшую роль, а еще выпустил несколько песен, по-прежнему посвящает время благотворительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии