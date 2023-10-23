ИИ идет воевать. США это признали официально

США подтвердили использование ИИ в кибервойнахЭнн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности США, впервые публично признала, что Северная Корея использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления своих возможностей в области кибервойны.
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