В Совфеде заявили об утрате единства Евросоюзом

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Евросоюз утратил единство, две трети Европы "красноречиво молчат", не желая ссориться с президентом США Дональдом Трампом, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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