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Детский тренер Марченко: «Кирилл отставал от других ребят по скорости и особенно по катанию. Потом уже начал прогрессировать»

Детский тренер Кирилла Марченко рассказал о начале карьеры форварда «Коламбуса». — Как начинал свой хоккейный путь Кирилл? — Кирилл занимался на простой площадке в Барнауле в школе Черепанова.

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