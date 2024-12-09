Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2024 года Новенький мощный игровой ПК...

Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2024 годаНовенький мощный игровой ПК под елкой — разве бывает новогодний подарок лучше? К сожалению, современные комплектующие стоят много, а в реалиях резко подорожавшей иностранной валюты — неприлично много.