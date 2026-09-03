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Царьград

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Ветбиохим опроверг жалобы на вакцину 'Мультифел' для кошек

Ветбиохим опроверг жалобы на вакцину 'Мультифел' для кошек

Компания "Ветбиохим" заявила, что не получала официальных жалоб на побочные эффекты вакцины "Мультифел" для кошек.

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