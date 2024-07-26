Бизнес несет убытки: брат Варум бросил всё и сбежал в Израиль

Стало известно, что происходит с семейным делом певицы. Анжелика Варум Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressАнжелика Варум недавно впервые за долгое время появилась на публике, опровергнув слухи о своей эмиграции.
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