Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Киришском районе

Подросток не справился с управлением на квадроцикле Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 11-летнего подростка-квадроциклиста в СНТ «Ракитино», рассказали в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.