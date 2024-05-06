НАТО установила две красные линии: когда альянс вмешается в конфликт на Украине

Нина Грекова

Вот как назвать США и ЕС? Тупые .... ведь знают, что Украина - это русские земли. И Украина не входит в НАТО и ЕС, так какого хера лезете к нам? Зеля-наркоман, после 31 мая он НИКТО, т.е. он преступник в розыске. На каком основании страны запада собираются защищать Украину? И главное - от кого? Если войска, любой западной страны , зайдут на Украину - Россия (моё мнение) имеет право, в пыль стереть ту страну, а остальные пусть подумают, что лучше - быть живыми и дружить или .... подумайте, если дорожите близкими.