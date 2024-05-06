Североатлантический альянс в частном порядке установил как минимум две красные линии, пересечение которых приведет к вовлечению стран блока в конфликт на Украине.
НАТО установила две красные линии: когда альянс вмешается в конфликт на Украине
Комментарии
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Нина Грекова
Вот как назвать США и ЕС? Тупые .... ведь знают, что Украина - это русские земли. И Украина не входит в НАТО и ЕС, так какого хера лезете к нам? Зеля-наркоман, после 31 мая он НИКТО, т.е. он преступник в розыске. На каком основании страны запада собираются защищать Украину? И главное - от кого? Если войска, любой западной страны , зайдут на Украину - Россия (моё мнение) имеет право, в пыль стереть ту страну, а остальные пусть подумают, что лучше - быть живыми и дружить или .... подумайте, если дорожите близкими.
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2 час.
НК
Николай Калашников
Там на этой линии и пустить пидарасам юшку.
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1 час.
Николай Арзамасцев
Зачем России масштабная европейская война, если наёмники (и не только французские) уже на Украине? У нашей радиоразведки в приоритете должна быть болтовня в эфире на английском, французском, польском и т.п. языках, чтобы ни один наёмник не смог потом написать хвастливые мемуары.
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11 мин.
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