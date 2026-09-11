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Царьград

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Тепленькая не пошла? Чаплин раскрыл, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду

Тепленькая не пошла? Чаплин раскрыл, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду

Депутат Чаплин рассказа, что делать, если из горячего крана течет холодная вода и как вернуть деньги.

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