Financial Times: Путин отклонил мирный план Трампа по Украине

ЛОНДОН, 18 мая, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин отказался рассматривать проект мирного урегулирования украинского конфликта, предложенный спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом 8 мая.
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