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Формула-3. Имола. Леон выиграл 1-ю гонку после четырех выездов машины безопасности, Бедрин – 9-й, Браунинг сошел

Пилот «Ван Амерсфорт» Ноэль Леон одержал победу в спринте «Формулы-3» в Имоле. Заезд четырежды прерывали выездами машины безопасности из-за многочисленных аварий.

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