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Кожевников о Федотове: «Удивился тому, что его показали по ТВ. А вместо суперматча «Динамо» – СКА будет второсортный футбол. Позорище!»

Кожевников о Федотове: «Удивился тому, что его показали по ТВ. А вместо суперматча «Динамо» – СКА будет второсортный футбол. Позорище!»

– Банальный вопрос – удивились, что Федотов все-таки вышел? – Знаете, я удивился не этому, а тому, что его показали.

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