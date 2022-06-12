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«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли в 3-й раз подряд. Это 1-й случай с 1980-х годов – после «Эдмонтона» Гретцки

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли в 3-й раз подряд, это 1-й случай с 1980-х годов. В этом году команда поборется за главный трофей НХЛ с «Колорадо».

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