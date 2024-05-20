В популярном у туристов омском селе Окунево сгорела база отдыха. Огонь уничтожил почти все постройки туристического центра.
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В популярном у туристов омском селе Окунево сгорела база отдыха. Огонь уничтожил почти все постройки туристического центра.