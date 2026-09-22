Вулкан Чикурачки на Северных Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

Взрывное извержение вулкана Чикурачки, расположенного на Курильском острове Парамушир, началось ориентировочно 20 сентября.
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