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«Скажите медики»: Народный фронт проводит опрос о заработной плате и условиях работы

«Скажите медики»: Народный фронт проводит опрос о заработной плате и условиях работы

Народный фронт запустил масштабный опрос среди медицинских работников Забайкалья, цель которого - собрать информацию о заработной плате, удовлетворенности качеством работы медицинских информационных систем и других аспектах профессиональной деятельности.

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