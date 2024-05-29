«Скажите медики»: Народный фронт проводит опрос о заработной плате и условиях работы

Народный фронт запустил масштабный опрос среди медицинских работников Забайкалья, цель которого - собрать информацию о заработной плате, удовлетворенности качеством работы медицинских информационных систем и других аспектах профессиональной деятельности.
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