Более 20 тонн ПЭТ отправили на переработку из Карелии

Очередная партия вторсырья из республики отправилась на переработку. Всего зимой на заводы партнерам — переработчикам отправили 20 тонн 683 килограмма ПЭТ-микс, где из него изготовят новые продукты – стреппинг ленту, флисовую одежду и нетканное полотно, которое используется при строительстве дорог, обивку для автомобилей, упаковочную пленку.