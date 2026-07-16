Сололифт для канализации — устройство, принцип работы

В частных домах канализация чаще всего строится по принципу самотёка — это простая и энергонезависимая система, где трубы прокладываются под небольшим уклоном от сантехнических приборов к стояку или септику.
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