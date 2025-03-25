Госдума предлагает запретить прикорм бездомных животных

Фото: © «Татар-информ» Рабочая группа Госдумы по доработке законодательства об обращении с бездомными животными предложила запретить их прикармливание в местах, которые будут определяться региональными властями, сообщает РИА Новости.
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