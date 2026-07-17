Рыбин не верит, что Овечкин вернется в «Динамо»: «Максимум прощальный матч проведет, это было бы эпично. Сегодняшние игроки ему в дети годятся»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин поделился мнением о будущем форварда « Вашингтона » Александра Овечкина , отметив, что он вряд ли полноценно будет выступать за московский клуб после ухода из НХЛ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии