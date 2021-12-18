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Новые фитинги EK-Quantum Torque покрыты золотом

Новые фитинги EK-Quantum Torque покрыты золотом

Примерно два года назад компания EK представила фитинги EK-Quantum Torque. По словам производителя, «с тех пор их популярность растет в геометрической прогрессии».

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