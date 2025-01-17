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НБА подтвердила судейскую ошибку в концовке матча «Даллас» – «Новый Орлеан»

Лига подтвердила судейскую ошибку в концовке матча «Даллас» – «Новый Орлеан», когда арбитры не зафиксировали нарушение правила голтендинг со стороны форварда Трея Мерфи на последних секундах при счете 117:116 в пользу «Пеликанс».

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