Как я возвращаю себе сон с помощью пяти вечерних асан

Бывают периоды, когда ночь превращается в бесконечный диалог с потолком. Вроде бы и день прошел обычно, и усталость присутствует, но стоит лечь, как мозг начинает прокручивать бесконечную ленту мыслей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Утренний рацион д...
- Франко Коломбо: с...
- Почему гречка раз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым