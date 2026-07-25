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Смоленская Газета

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25 июля. События дня

25 июля. События дня

Губернатор Василий Анохин поздравил работников торговли с профессиональным праздником Смоленские единороссы приняли участие в праздновании Дня многодетной семьи Василий Анохин: Спасибо за добросовестную службу на благо Отечества Главный редактор радиоканала «Смоленская весна» Ольга Базылева удостоена медали преподобного Авраамия Смоленского .

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