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Дина Аверина о победе в номинации «Лучший спортсмен»: это моя первая награда, которая не относится к художественной гимнастике

Дина Аверина о победе в номинации «Лучший спортсмен»: это моя первая награда, которая не относится к художественной гимнастике

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина дала комментарий RT, в котором рассказала о своих эмоциях от победы в номинации «Лучший спортсмен» на Премии РБ 2022.

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