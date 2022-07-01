Дина Аверина о победе в номинации «Лучший спортсмен»: это моя первая награда, которая не относится к художественной гимнастике

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина дала комментарий RT, в котором рассказала о своих эмоциях от победы в номинации «Лучший спортсмен» на Премии РБ 2022.
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