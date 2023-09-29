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Путин поздравил граждан с Днём воссоединения новых регионов с Россией

Он напомнил, что ровно год назад, 30 сентября 2022 года, произошло поистине историческое событие. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с днём присоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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