Смоленским бойцам отправили новые колеса для машины «Урал» (фото)

Ранее с такой просьбой к нему обратился раненый военный из 359-го мотострелкового полка Очередной нужный груз бойцам в зону СВО передал секретарь реготделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов в рамках партпроекта «Всё для фронта».