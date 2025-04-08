Смоленским бойцам отправили новые колеса для машины «Урал» (фото)

Ранее с такой просьбой к нему обратился раненый военный из 359-го мотострелкового полка Очередной нужный груз бойцам в зону СВО передал секретарь реготделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов в рамках партпроекта «Всё для фронта».
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