Сможет ли Франция создать истребитель шестого поколения в одиночку? Не без злорадства многие наблюдали за тем, как рушился триумвират по созданию истребителя шестого пок.
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Сможет ли Франция создать истребитель шестого поколения в одиночку? Не без злорадства многие наблюдали за тем, как рушился триумвират по созданию истребителя шестого пок.
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