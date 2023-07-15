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Интересно, что сказал бы Наполеон или де Голль, взгляни они на сегодняшний Париж?

Интересно, что сказал бы Наполеон или де Голль, взгляни они на сегодняшний Париж?

Интересно, что сказал бы Наполеон или де Голль, взгляни они на сегодняшний Париж? Нет, что-то им бы наверняка понравилось, хотя Наполеона вряд ли восхитила бы Эйфелева башня, а Центр Помпиду скорее всего достал бы и де Голля.

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Комментарии
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Леонид Руси
Наполеон не француз... Он бы обрадовался... А Де Голь... посадил бы всех педерастов в пыльный мешок... и в море
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7 час.
vodyanoy40mailru Гоголев
Оба сказали бы-охренеть сколько черных!
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7 час.
НП
Наталья Павлова
14 июля день взятия Бастилии
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2 час.

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