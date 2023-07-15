Интересно, что сказал бы Наполеон или де Голль, взгляни они на сегодняшний Париж? Нет, что-то им бы наверняка понравилось, хотя Наполеона вряд ли восхитила бы Эйфелева башня, а Центр Помпиду скорее всего достал бы и де Голля.