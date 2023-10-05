На сколько подорожает электричество в 2024 году

Самые высокие предельные значения тарифов во втором полугодии 2024 года ожидаются на Севере: в Якутии этот максимальный показатель поднимется с 7,88 до 8,58 рубля, на Камчатке — с 7,56 до 8,23 рубля, на Чукотке с 9,7 до 10,56 рубля.