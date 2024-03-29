Правила езды на электросамокатах

Новых правил для электросамокатчиков на федеральном уровне с прошлого года не ввели. Регионы пробуют устанавливать ограничения самостоятельно: подключают уличные камеры, регулируют парковку, ограничивают скорость.
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