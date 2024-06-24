ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Молдавские власти последовательно ведут борьбу с оппозиционными политиками, чтобы гарантировать переизбрание президента Молдавии Майи Санду на пост главы государства в октябре 2024 года, по этой причине Кишинев оказывает давление на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая не раз высказывалась за более тесное взаимодействие с РФ, заявил в интервью "Известиям" депутат от Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Богдан Цырдя.