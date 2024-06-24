РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Старая дура!! Вот сволочь...Полицейский погиб...
  • лина любимцева
    А ЧТО в таком огромном здании, многоэтажном, ДЕЛАЛИ БАЛЛОНЫ С КИСЛОРОДОМ?!!  Разве можно такие баллоны держать в подо...Перекрытия сгорев...
  • лина любимцева
    Ну сдала бы ребенка в Дом малютки, ее быз а это не наказали. А вот БРОСАТЬ  новорожденного ребенка в подъезде, небось...Оставленного мате...

Молдавский депутат объяснил причины уголовного преследования Гуцул

Молдавский депутат объяснил причины уголовного преследования Гуцул

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Молдавские власти последовательно ведут борьбу с оппозиционными политиками, чтобы гарантировать переизбрание президента Молдавии Майи Санду на пост главы государства в октябре 2024 года, по этой причине Кишинев оказывает давление на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая не раз высказывалась за более тесное взаимодействие с РФ, заявил в интервью "Известиям" депутат от Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте Богдан Цырдя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх