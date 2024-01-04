Актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев умер на 71-м году жизни

Вчера, 3 января, на 71-м году ушел из жизни известный российский актер Петр Черняев. Об этом сообщила его знакомая, журналист и писатель Сусанна Альперина на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).