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Актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев умер на 71-м году жизни

Актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев умер на 71-м году жизни

Вчера, 3 января, на 71-м году ушел из жизни известный российский актер Петр Черняев. Об этом сообщила его знакомая, журналист и писатель Сусанна Альперина на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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