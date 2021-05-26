СМИ заявили о беспрецедентной конкуренции на праймериз ЕР

Восемнадцати депутатам Госдумы от «Единой России» придется бороться между собой за следующий мандат. В девяти одномандатных округах 18 действующих депутатов Госдумы от «Единой России» будут конкурировать на внутрипартийном голосовании между собой.
Восемнадцати депутатам Госдумы от «Единой России» придется бороться между собой за следующий мандат. В девяти одномандатных округах 18 действующих депутатов Госдумы от «Единой России» будут конкурировать на внутрипартийном голосовании между собой.
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