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СМИ заявили о беспрецедентной конкуренции на праймериз ЕР

СМИ заявили о беспрецедентной конкуренции на праймериз ЕР

Восемнадцати депутатам Госдумы от «Единой России» придется бороться между собой за следующий мандат. В девяти одномандатных округах 18 действующих депутатов Госдумы от «Единой России» будут конкурировать на внутрипартийном голосовании между собой.

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