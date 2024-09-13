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Царьград

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Екатеринбургских водителей предупредили о густом тумане, окутавшем город

Екатеринбургских водителей предупредили о густом тумане, окутавшем город

Автомобилистов просят быть предельно внимательными из-за плохой видимости.В свердловской госавтоинспекции предупредили водителей о плохой видимости на дорогах Екатеринбурга, а также региона.

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