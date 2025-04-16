Более 6 миллионов пенсионеров в России получают доплаты до прожиточного минимума

По данным Социального фонда России, на конец 2024 года свыше 6,1 миллиона пенсионеров в стране получают социальные доплаты к пенсии, позволяющие довести их доход до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания.
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