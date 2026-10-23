В предстоящие выходные температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до +11. +13 градусов, что на 4–5 градусов выше климатической нормы для конца октября, рассказала младший научный сотрудник Росгидромета Екатерина Татаринович в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
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