В предстоящие выходные температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до +11. +13 градусов, что на 4–5 градусов выше климатической нормы для конца октября, рассказала младший научный сотрудник Росгидромета Екатерина Татаринович в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.