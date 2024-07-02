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Велемудр. Мир тесен.

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Веда Словена. Купалы день.

Веда Словена. Купалы день.

  В соответствии с народным календарем День Бога Купалы отмечается 7 июля (а привязка его к празднику летнего солнцестояния это уже современный новодел).

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Комментарии
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Александр Николаевич
День Бога Купалы ежегодно отмечают 7 июля. Дата праздника никогда не меняется и остается фиксированной из года в год. Предки начинали праздновать этот день еще накануне – вечером 6 июля, сразу после захода солнца. Причем шумные гулянья продолжались до самого рассвета...
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Сергей Лылов
автор - жертва ЕГЭ. Праздник Ивана Купалы - это праздник перехода от растущего дня к убывающему дню. Празднуется в самую короткую ночь в году. это событие наступает по современному календарю в ночь на 22 июня
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