Веда Словена. Купалы день.

Александр Николаевич

День Бога Купалы ежегодно отмечают 7 июля. Дата праздника никогда не меняется и остается фиксированной из года в год. Предки начинали праздновать этот день еще накануне – вечером 6 июля, сразу после захода солнца. Причем шумные гулянья продолжались до самого рассвета...