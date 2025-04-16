МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Ирландский публицист Чей Боуз подверг критике подход Киева к проведению мобилизации, указав на противоречие между заявленной моделью европейской демократии и реальными действиями украинских властей.
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