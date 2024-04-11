О таджиках в ЧВК "Вагнер"

Позвольте я Вам отвечу почему. Родился в Сред.Азии, но после армии остался жить в Сибири.Понравился честный и миролюбивый Сибирский Народ. Без этой гнили: Купи-продай, или на..и ближнего или он н...т тебя.Работая на Севере объехал в отпусках практически все быв.Союз.Рес.Украина с Молдавией как сыр в масле катались.Сред.Аз. Даже ооооочень от жира бесились от халявы с РСФСР.Кавказ особенно Грузия вообще на зависть всем Респ. А вспомним Прибалтику как заграница считалась. НО везде было злобное шипение,что КОРМЯТ москалей,кацапов, оккупантов в зависимости от региона.Когда возвращался в РСФСР и делал сравнение по уровню жизни.Зубы скрипели от такой не справедливости.В те времена в основном в РСФСР хрен без соли доедали.Обратите внимание в 90-х всех Русскоязычных изгнали Кормить РФ перестали.НО теперь снова за халявой заполонили РФ.

Татьяна Бушмелева

Помню когда госдеп подбирал управленческую элиту что в России что на Украине, видимо для смеха подбирались носители "говорящих фамилий", например министр образования Дураков, министр здравоохранения Могильный. Правда они как-то быстро исчезли с горизонта, но свой первый шок я запомнила, потом увидела подобную картину на Украине... Это я к чему - террористам, думаю, на национальность по большому счёту начхать, но в данном случае почему-то по терроризм сильно хотят подставить таджиков как нацию. Кто-то как прожжёная злая бабка-спетница-интриганка позорит "на весь мир и окрестности" то один народ то другой.... все европеские народы после того как их принимали в ЕС и лишали промышленности и подсаживали на кредиты - "оказывались" дураками и лентяями... Русские - пьяницами-дураками-лентяями-драчунами (всеми многонациональными жителями). Китайцы - послушные идиоты (хотя это далеко не так если смотреть на события и дела) Евреи - вечно ноющие скряги с претензией на управление миром. (но в реальности не способные нормально выстроить отношение с соседями). Арабы - типа совсем идиоты (не смотря на реальность) ==== А кто же у нас на Земле нормальные? Видимо англосаксы с амерами... про них почему-то сплетни никто не распускает и "страшную правду" их существования в веках не рассказывает с осуждением. Интересно почему? Видимо самим себя позорить на каждом углу и высмеивать им не интересно...