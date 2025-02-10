В Плесецком округе насмерть придавило тракториста

Региональные следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.Трагическое событие произошло 7 февраля на территории лесного участка в трёх километрах от населённого пункта Летнеозерский Плесецкого округа.
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