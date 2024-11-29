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Царьград

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Никакой смены пола и миллионные штрафы за помощь нелегальным мигрантам: Какие законы вступают в силу 1 декабря

Никакой смены пола и миллионные штрафы за помощь нелегальным мигрантам: Какие законы вступают в силу 1 декабря

1 декабря в России вступит в силу целый ряд законов. Среди них - запрет на усыновление русских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, а также миллионные штрафы за организацию нелегальной миграции.

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Комментарии
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Grandad
&quot;Для обеспечения защиты русских детей их запретят усыновлять гражданам тех стран, где разрешена смена пола&quot;. Почему только русских детей? У нас многонациональная страна.
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